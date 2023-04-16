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9:30, 16 апреля 2023 года

Вместе с орловцами губернатор Андрей Клычков поучаствовал в пасхальном богослужении

Глава Орловщины посетил службу в Богоявленском соборе Орла.


Андрей Клычков присоединился к жителям региона, посетившим ночные богослужения в Богоявленском соборе Орла. Пасху губернатор Орловской области встретил в храме.

Сопровождали глава области его сыновья. Богоявленский собор стал центром празднования Светлого Христова Воскресения, службы здесь провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. 


В целом же пасхальные богослужения проводят более чем в 80 храмах региона. 

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла" 

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Ольга СУПОНЕВА
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