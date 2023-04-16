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8:30, 16 апреля 2023 года В день Пасхи в Вятском Посаде пройдет концерт, детская программа и конкурс подворий Духовно-православный центр 16 апреля 2023 приглашает верующих провести Светлое Христово Воскресенье вместе.





Орловская область сегодня, 16 апреля 2023, вместе со всем православным миром отмечает Пасху. В духовно-православном центре "Вятский Посад" в Орловском округе состоится праздничная программа. Рассказываем, что интересного ждет гостей.



С 11.00 до 14.00 пройдет концерт с участием творческих коллективов Орловской области. Перед его стартом к орловцам обратится митрополит Орловский и Болховский Тихон.



В это же время на территории центра будет проходить конкурс подворий "В нашей печи - лучшие куличи!".



С 12.00 стартует детский праздник. А еще педагоги "Вятского Посада" проведут для ребят мастер-классы.



В 15.00 начнется пасхальная Вечерня в храме Сретения Господня.



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