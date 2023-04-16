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8:02, 16 апреля 2023 года Андрей Клычков поздравил орловцев с праздником Пасхи 16 апреля 2023 отмечается Светлое Христово Воскресение.





Губернатор Орловской области обратился



- Как бы тяжело ни было, мы верим и понимаем, тепло и свет Благодатного пасхального огня согреют и укроют от всех невзгод, укажут верный путь правды и справедливости в судьбоносном противостоянии западным антиценностям: лжи, духовной деградации и пороку. Наш исторический выбор основан на истинных ценностях и вековых традициях. Это выбор тех, кто сохраняет веру в добро и для кого всегда будут священны свершения и великие духовные заветы предков, - Андрей Клычков.



Также он отметил, что в нынешнее время важна совместная работа с церковью, общественными организациями, которая направлена на укрепление единства.



- к жителям и священнослужителям в социальных сетях. Он отметил, что Христово Воскресение для всего православного мира - как знамение победы добра над злом.- Как бы тяжело ни было, мы верим и понимаем, тепло и свет Благодатного пасхального огня согреют и укроют от всех невзгод, укажут верный путь правды и справедливости в судьбоносном противостоянии западным антиценностям: лжи, духовной деградации и пороку. Наш исторический выбор основан на истинных ценностях и вековых традициях. Это выбор тех, кто сохраняет веру в добро и для кого всегда будут священны свершения и великие духовные заветы предков, - написал Также он отметил, что в нынешнее время важна совместная работа с церковью, общественными организациями, которая направлена на укрепление единства. Прошу принять мои сердечные пожелания здоровья, мира и радости в Пасхальные дни, веры в будущее и великую судьбу Отчизны, новых добрых дел и свершений! Благополучия и счастья вашим родным и близким!

Христов Воскресе! - адресовал орловцам поздравление губернатор.



Фото: архив "Вести-Орел"





Ольга СУПОНЕВА



