9:30, 21 мая 2026 года В Орле не могут назвать сроки восстановления трамвайного движения в Железнодорожном районе Основная сложность заключается в сроках поставки комплектующих.





Комитет городского совета Орла по транспорту и связи обсудил восстановление движения трамваев № 1, № 3 и № 4 в Железнодорожном районе.

Оно остановилось 16 мая после ДТП на пересечении улиц Пушкина и 3-й Курской. Водитель большегруза обрушил контактную сеть от улицы Старомосковской до улицы 3-й Курской.



Ущерб оценен почти в 1,2 миллиона рублей. Руководство "Трамвайно-троллейбусного предприятия" обратилось в мэрию с просьбой о финансовой поддержке из резервного фонда. К собственнику грузовика подадут иск о взыскании ущерба, также готовятся документы для страховой компании.



Тем временем, дата восстановления контактной сети и возвращения трамваев неизвестна. Основная сложность — задержка поставки специальных комплектующих, сроки изготовления которых могут затянуться.



Выбывшие трамваи на время заменили автобусами. Учитывая сложности с ремонтом, председатель городского совета Владимир Негин призвал увеличить количество машин на пострадавших маршрутах.



Артем Ежаков





