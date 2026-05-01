В Орле большегруз оборвал контактную сеть на улице Пушкина
Разрушения масштабные, сроки ремонта неизвестны.
В Орле большегруз оборвал провода контактной сети на улице Пушкина. Из-за этого на участке от Старо-Московской до 3-й Курской движение трамваев полностью остановилось.
Повреждение оказалось серьезным: произошло полное разрушение контактной сети. Масштаб происшествия беспрецедентен, а сроки восстановления пока неизвестны. Всех сотрудников трамвайно-троллейбусного предприятия вызвали на работу. Антон Сорокин собрал хронологию событий и выяснил, что ждет электротранспорт.