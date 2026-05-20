19:50, 20 мая 2026 года В Орле из-за жары начали усилено работать поливальные машины За день они делают 4-5 рейсов.



Фото: "Спецавтобаза"

Из-за аномально жаркой погоды на дорогах Орла усилили работы по орошению городских улиц. Поливальные машины работают в каждом районе города. - За смену техника успевает совершить по 4-5 рейсов, проходя основные магистрали и улицы, - сообщают в мэрии. Дороги поливают водой, чтобы прибить пыль, охладить асфальт при температуре выше +25 и сделать городскую среду чище и комфортнее.





Юлия Сабельникова





