В Орле из-за жары начали усилено работать поливальные машины

|
|Главная » Новости
19:50, 20 мая 2026 года
В Орле из-за жары начали усилено работать поливальные машиныЗа день они делают 4-5 рейсов.
Фото: "Спецавтобаза"
Из-за аномально жаркой погоды на дорогах Орла усилили работы по орошению городских улиц. Поливальные машины работают в каждом районе города.
- За смену техника успевает совершить по 4-5 рейсов, проходя основные магистрали и улицы, - сообщают в мэрии.
Дороги поливают водой, чтобы прибить пыль, охладить асфальт при температуре выше +25 и сделать городскую среду чище и комфортнее.
Юлия Сабельникова