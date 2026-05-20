18:50, 20 мая 2026 года В ближайшие две ночи орловцы смогут наблюдать на небе Луну, Юпитер и Венеру Небесные объекты будут видны сразу после захода Солнца.



Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В ближайшие две ночи орловцы смогут наблюдать красивое небесное явление: Луна, Венера и Юпитер выстроятся в ряд после захода солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Они рекомендуют искать эти объекты сразу после заката.



Астрономы отмечают: если в ближайшие две ночи вы увидите что-то необычное на небе сразу после захода солнца, не удивляйтесь. Это просто Луна, Венера и Юпитер собрались вместе.



Полной Луны в эти дни ожидать не стоит — спутник Земли будет в фазе серпа.





Сергей Мерцалов





