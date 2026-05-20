16:00, 20 мая 2026 года Два орловских фотографа претендуют на победу в международном конкурсе В финал вышли работы Дмитрия Голубева и Екатерины Миляхиной.



Фото: Дмитрий Голубев и Екатрина Миляхина

Снимки двух фотографов из Орла вышли в финал международного конкурса "Самая красивая страна". Его проводит Русское географическое общество. Фото "Ирокезы" Екатерины Миляхиной и "Золотая пыльца" Дмитрия Голубева претендуют на победу в номинации "Макромир" и на приз зрительских симпатий.





В 2026 году на конкурс было отправлено около 60 тысяч снимков. Свои работы представили участники из России, Беларуси, Сербии, Бельгии, США и других стран. Победители получат денежные призы, а десять финалистов конкурса смогут поехать в фототур в национальный парк "Сайлюгемский", где сделают уникальные кадры в дикой природе. Орловы могут поддержать земляков и до 31 мая отдать свой голос на сайте конкурса.





Юлия Сабельникова





