Два орловских фотографа претендуют на победу в международном конкурсе

Снимки двух фотографов из Орла вышли в финал международного конкурса "Самая красивая страна". Его проводит Русское географическое общество.
Фото "Ирокезы" Екатерины Миляхиной и "Золотая пыльца" Дмитрия Голубева претендуют на победу в номинации "Макромир" и на приз зрительских симпатий.
В 2026 году на конкурс было отправлено около 60 тысяч снимков. Свои работы представили участники из России, Беларуси, Сербии, Бельгии, США и других стран. Победители получат денежные призы, а десять финалистов конкурса смогут поехать в фототур в национальный парк "Сайлюгемский", где сделают уникальные кадры в дикой природе.
Орловы могут поддержать земляков и до 31 мая отдать свой голос на сайте конкурса.