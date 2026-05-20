18:20, 20 мая 2026 года С начала года орловские приставы выдворили 80 иностранцев Все они нарушили миграционное законодательство.





С начала 2026 года орловские судебные приставы выдворили из региона и страны 80 иностранцев, находившихся в России нелегально. Это граждане ближнего зарубежья и ряда африканских стран.



Они занимались незаконной трудовой деятельностью и уклонялись от добровольного выезда. Выдворенным мигрантам на пять лет запретили въезд в нашу страну.





Артем Ежаков





