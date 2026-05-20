В Орле могут появиться фигуры традиционных глиняных игрушек

12:42, 20 мая 2026 года
В Орле могут появиться арт-объекты в виде традиционных глиняных игрушек. Чиновники и народные мастера обсудили инициативу в правительстве области, наметив образы и стилевые особенности будущих фигур.
Из 89 субъектов РФ 30 регионов хранят около 60 видов традиционной самобытной глиняной игрушки. Орловская область обладает тремя из них, входя в число семи регионов страны с наибольшим разнообразием такого промысла.
Ранее заявка Орла победила в отборе на получение областной субсидии на развитие общественного пространства.
Артем Ежаков