В Орле могут появиться фигуры традиционных глиняных игрушек

В Орле могут появиться арт-объекты в виде традиционных глиняных игрушек. Чиновники и народные мастера обсудили инициативу в правительстве области, наметив образы и стилевые особенности будущих фигур.

Из 89 субъектов РФ 30 регионов хранят около 60 видов традиционной самобытной глиняной игрушки. Орловская область обладает тремя из них, входя в число семи регионов страны с наибольшим разнообразием такого промысла.

Ранее заявка Орла победила в отборе на получение областной субсидии на развитие общественного пространства.