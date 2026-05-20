12:00, 20 мая 2026 года В Орловской области на 229 избирательных участках установят камеры Для безопасности орловцев будут использовать металлические рамки или металлодетекторы.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с главой регионального избиркома Лилией Пиняевой рассказал о подготовке к предстоящим выборам. На 229 участках из 672 установят систему видеонаблюдения. На остальных участках будут видеорегистраторы.



В Орле и Мценске появятся 66 комплексов для обработки бюллетеней. Сами бюллетени защитят двойной сеткой и микрошрифтом.



Для безопасности избирателей участки оснастят металлическими рамками и металлодетекторами. Также продолжат работу центр общественного наблюдения и информационный центр избиркома.



Выборы продлятся три дня. Осенью жители Орловской области выберут депутатов Госдумы, областного Совета и местных законодательных органов.





