Главная » Новости



18:30, 19 мая 2026 года Орловцев просят не открывать купальный сезон раньше времени Официально он стартует 1 июня.







На Орловщину пришла аномальная жара. Температура воздуха поднялась до +30 градусов, в связи с чем некоторые орловцы отправились купаться в озерах и реках.



В региональном МЧС России призывают жителей и гостей Орловской области не открывать купальный сезон раньше времени и не организовывать места отдыха у водоемов. Вода еще не прогрелась, а также не все пляжные зоны обследованы спасателями и водолазами и имеют необходимое оборудование. Официально купальный сезон должен открыться 1 июня.



Кроме того, людям пожилого возраста и детям в период повышенной солнечной активности, с 12 до 15 часов дня, находиться на улице не рекомендовано.



В случаях, если ваш автомобиль стоял на солнце, прежде чем отправиться в путь, стоит открыть все окна и двери и проветрить салон.



Читайте также: На Орловщину надвигается аномальная жара





Анастасия Мельникова





