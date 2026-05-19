12:45, 19 мая 2026 года На Орловщину надвигается аномальная жара Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы почти на 10 градусов.



Фото: Анастасия Мельникова

По данным Орловского гидрометцентра, с 19 по 23 мая на Орловщине прогнозируется аномальная жара. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов. В дневное время столбики термометров будут подниматься до +30 градусов, без осадков.



В МЧС России по Орловской области рекомендуют надевать головной убор и носить одежду светлых оттенков из натуральной ткани. Также стоит избегать физических нагрузок, пить больше воды и находиться в тени. Не стоит разжигать костры в сухую и ветреную погоду и бросать горящие спички и окурки.





Анастасия Мельникова





