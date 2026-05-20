В Дмитровском районе капитально ремонтируют дорогу "Комаричи – Дмитровск" – Девятино
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
В Дмитровском районе активно ведутся работы по капитальному ремонту межмуниципальной автодороги «Комаричи – Дмитровск – Девятино». Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 4,83 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства.
На данный момент подрядчик завершил ремонт двух водопропускных труб и на 60% выполнил устройство основания из щебня, включая уширение полотна (толщина слоев составляет 18 и 36 сантиметров соответственно). Специалисты подрядной организации начали укладку нижнего слоя асфальтобетонной смеси.
В планах — укладка верхнего слоя дорожного покрытия, а также восстановление обочин, пересечений и примыканий к автодороге. После завершения основных работ будут установлены элементы безопасности для комфортного передвижения местных жителей и туристов.
Все работы планируется завершить в сентябре этого года.