14:00, 17 марта 2026 года Уровень воды в водоемах Орловской области колеблется в пределах 40 сантиметров Власти и экстренные службы внимательно следят за ситуацией.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Уровень воды в водоемах Орловской области колеблется в пределах 40 сантиметров. Власти и экстренные службы внимательно следят за ситуацией с весенним половодьем в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях.

"Уровень воды пока колеблется – до 40 сантиметров, но мы уже держим ситуацию на контроле. В Орле на Оке он поднялся незначительно. В течение 10-14 дней снег должен уйти полностью. Готовность по половодью обеспечена в полном объеме", — рассказал глава региона. Специалисты предупреждают: выходить на лед опасно. В случае происшествий звоните на номера экстренных служб: 01, 101 и 112.





Сергей Мерцалов





