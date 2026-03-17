14:00, 17 марта 2026 года

Уровень воды в водоемах Орловской области колеблется в пределах 40 сантиметров

Власти и экстренные службы внимательно следят за ситуацией.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Уровень воды в водоемах Орловской области колеблется в пределах 40 сантиметров. Власти и экстренные службы внимательно следят за ситуацией с весенним половодьем в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков  в прямом эфире в соцсетях.
"Уровень воды пока колеблется – до 40 сантиметров, но мы уже держим ситуацию на контроле. В Орле на Оке он поднялся незначительно. В течение 10-14 дней снег должен уйти полностью. Готовность по половодью обеспечена в полном объеме", — рассказал глава региона.
Специалисты предупреждают: выходить на лед опасно. В случае происшествий звоните на номера экстренных служб: 01, 101 и 112.


Читайте также:На Орловщине началось весеннее половодье



Сергей Мерцалов
