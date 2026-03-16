12:08, 16 марта 2026 года



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На Орловщине началось весеннее половодье. Как сообщает Орловский гидрометцентр, с 16 марта в реках региона наблюдается колебание уровней воды.



Специалисты регионального МЧС России совместно с представителями муниципалитетов проводят постоянный мониторинг обстановки в местах возможных подтоплений. По их сведениям, пока изменения уровня воды незначительные.



- В числе территорий, которые могут первыми встретить весенние воды, — отдельные дома на улицах Скульптурной, Линейной, Заводской, Левый берег р. Оки, Преображенской, Пойменной, Радужной, Приокской, 1-й и 2-й Пушкарной, набережной Есенина и других. Преимущественно это СНТ и частный сектор Заводского, Советского и Железнодорожного районов, - сообщили в администрации города Орла.



Специалисты призывают не выходить на лед. В случае происшествий – звонить на номера экстренных служб: 01, 101 и 112.





Анастасия Мельникова





