13:35, 15 марта 2026 года Под Орлом торжественно открыли музей в честь старца Илия Он будет работать на территории "Орловского колоса".



Фото: Юлия Опанасюк

15 марта, в первую годовщину кончины старца Илия, под Орлом торжественно открыли музей в его честь. Он находится на территории храмового комплекса подсобного хозяйства "Орловский колос" в поселке Знаменка.



В музее представлены фото схиархимандрита разных лет, некоторые личные вещи, со временем коллекция будет пополняться. Одним из ярких экспонатов стала восковая фигура батюшки Илия, выполненная с особой реалистичностью. Почувствовать невидимое "присутствие" старца помогает голос, записанный при жизни.



На открытии первого в России музея, посвященного схиахимандриту, побывали представители духовенства, областные власти. Наша съемочная группа тоже следила за процессом, расскажем подробности в понедельник, 16 марта.





Юлия Сабельникова





