8:49, 15 марта 2026 года

15 марта Орловщина вспоминает умершего год назад старца Илия

В регионе проходят памятные мероприятия.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня, 15 марта, исполняется ровно год, как не стало схиархимандрита Илия, уроженца Орловского села Становой Колодезь. Он скончался на 94-м году жизни, похоронен в Оптиной Пустыни.
 
В Орловской области запланирован ряд мероприятий в память об ушедшем старце. В храме Сретения Господня в эти минуты митрополит Тихон возглавил божественную литургию в храме Сретения Господня. В 13:00 откроется музей в честь знаменитого старца. Он расположится на территории подсобного хозяйства "Орловский колос" храмового комплекса в честь Преподобного Сергия Радонежского.
 
Также накануне в Вятском Посаде прошел круглый стол, где собравшиеся делились воспоминаниями о земном пути схиархимандрита, его необычайном даре утешать и укреплять веру. Паломники из Орла отправились ранним утром 15 марта в Калужскую область, где в монастыре Оптина пустынь покоится старец.
 
Схиархимандрит родился в 1932-м в селе Становой Колодезь Орловского муниципального округа. Свой духовный путь Илий (в миру — Алексей Афанасьевич Ноздрин) начал в 1966-м году. В 1989-м направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Там же был пострижен в великую схиму с именем Илий. В 2009-м году стал духовником патриарха Кирилла.



Юлия Сабельникова
