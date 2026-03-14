16:30, 14 марта 2026 года На Орловщину возвращаются аисты Их заметили в Хотынецком районе.





Видео от зрителя Дмитрия

Благодаря теплым весенним дням природа оживает, а на Орловщину начинают возвращаться перелетные птицы.



Зритель Дмитрий поделился с редакцией "Вести-Орел" видео из Хотынецкого района, где два аиста гуляют по полю. Обычно в центральную Россию эти птицы прилетают в конце марта или в начале апреля.



Ранее в национальном парке "Орловское полесье" сообщали о том, что в регион также прилетели три серые цапли.



Анастасия Мельникова





