Главная » Новости



17:00, 12 марта 2026 года Серые цапли вернулись на Орловщину с зимовки Первые три птицы замечены в Орловском полесье.



Фото: Наталья Кащеева

С зимовки в национальный парк "Орловское полесье" прилетели серые цапли. Пока что всего три, но для марта это нормальное явление.



По возвращении в родные места птицы занялись ремонтом гнезд. Ожидается, что в скором времени прилетят и остальные.



В поселке Жудерский уже более 20 лет живет большая колония серых цапель – единственная на территории парка.





Даниил Матюшин





