Василий Иконников: "Орловщина осуждает преступления украинской военщины"
Сенатор от Орловской области выразил соболезнования пострадавшему от удара ВСУ Брянску.
Фото: архив
Сенатор от Орловской области Василий Иконников выразил соболезнования пострадавшим от удара ВСУ в Брянске. Он назвал атаку очередным преступлением киевского режима.
"Орловщина осуждает преступления украинской военщины и скорбит вместе с жителями Брянщины", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
ВСУ атаковали Брянск ракетами вечером 10 марта. По последним данным, шесть мирных жителей погибли, еще 42 получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Брянскую областную больницу. Девять тяжелых пациентов эвакуируют в федеральные центры Москвы.