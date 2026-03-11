Главная » Новости



11:50, 11 марта 2026 года Василий Иконников: "Орловщина осуждает преступления украинской военщины" Сенатор от Орловской области выразил соболезнования пострадавшему от удара ВСУ Брянску.



Фото: архив

Сенатор от Орловской области Василий Иконников выразил соболезнования пострадавшим от удара ВСУ в Брянске. Он назвал атаку очередным преступлением киевского режима.

"Орловщина осуждает преступления украинской военщины и скорбит вместе с жителями Брянщины", - написал сенатор в своем телеграм-канале. ВСУ атаковали Брянск ракетами вечером 10 марта. По последним данным, шесть мирных жителей погибли, еще 42 получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Брянскую областную больницу. Девять тяжелых пациентов эвакуируют в федеральные центры Москвы.



11 марта объявили днем траура в Брянской области.



Сергей Мерцалов





