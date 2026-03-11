Главная » Новости



23:47, 10 марта 2026 года Орловская область готова помочь пострадавшему от ракетного удара Брянску По последним данным, погибли шесть человек, 37 — ранены.





Орловская область готова помочь пострадавшему от ракетного удара Брянску. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков. От лица Орловщины глава региона выразил соболезнования родным и близким жертв теракта.

"Мы скорбим вместе с вами. И вместе с вами мы продолжаем борьбу. Сил и стойкости Брянщине. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Орел с вами", — заявил Клычков. Брянск подвергся ракетному удару 10 марта. По последним данным, жертвами удара ВСУ стали шесть человек, 37 — ранены.





