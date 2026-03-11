среда 11.03.2026 23:28:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
13:50, 10 марта 2026 года

Стали известны подробности вчерашнего ДТП на Брестской в Орле

В аварии погибла 90-летняя женщина.

Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской ГАИ раскрыли детали смертельного ДТП на улице Брестской в Орле. Авария случилась 9 марта около 17:00.

27-летний водитель "БМВ" столкнулся с двигавшимся впереди "Хендэ Солярисом". После этого "БМВ" наехал на бордюр и врезался в столб. Автомобиль "Хендэ" влетел в дерево.

В аварии погибла 90-летняя пассажирка "Хендэ". Она скончалась до приезда скорой помощи. Водители обоих автомобилей попали в больницу. 25-летний пассажир "БМВ" после оказания помощи был отпущен домой.

На место происшествия также прибыли спасатели, которые помогли извлечь пострадавших из машины.

Сергей Мерцалов
