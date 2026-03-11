В ДТП на Тургенева в Орле погибла пожилая женщина

|
18:27, 9 марта 2026 года
В ДТП на Тургенева в Орле погибла пожилая женщинаАвария произошла 9 марта около 17:00.
Фото: Сергей Мерцалов, Антон Сорокин
Вечером 9 марта в Орле на улице Тургенева произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Авария случилась около 17:00.
По данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, 27-летний водитель на "БМВ" столкнулся с автомбилем "Хендэ". За рулем второй машины был 60-летний мужчина.
В результате ДТП 90-летняя пассажирка "Хендэ" скончалась на месте происшествия. Водители обоих автомобилей получили травмы.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в районе Тургеневского моста в настоящее время затруднено.
Сергей Мерцалов
