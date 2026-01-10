В парках Орла отменили ряд мероприятий

|
|суббота 10.01.2026 16:49:17
13:00, 10 января 2026 года
В парках Орла отменили ряд мероприятийЭто сделано из-за плохих погодных условий.
Фото: Анастасия Мельникова
10 и 11 января в городском и детском парках Орла были запланированы игровые программы и праздничный концерт "Зимний романс". Из-за плохих погодных условий было принято решение их отменить.
- К сожалению, из-за коварного гололеда и непогоды нам придется сделать паузу. Безопасность наших гостей — это самое важное, - сообщили в социальных сетях детского парка.
Встречи с посетителями возвратятся, как только улучшатся погодные условия.
Напомним, об отмене мероприятий ранее сообщили в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново". Усадьба Тургенева закрыта 10 и 11 января.
Анастасия Мельникова
