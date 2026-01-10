Главная » Новости



13:00, 10 января 2026 года В парках Орла отменили ряд мероприятий Это сделано из-за плохих погодных условий.



Фото: Анастасия Мельникова

10 и 11 января в городском и детском парках Орла были запланированы игровые программы и праздничный концерт "Зимний романс". Из-за плохих погодных условий было принято решение их отменить.



- К сожалению, из-за коварного гололеда и непогоды нам придется сделать паузу. Безопасность наших гостей — это самое важное, - сообщили в социальных сетях детского парка.



Встречи с посетителями возвратятся, как только улучшатся погодные условия.



Напомним, об отмене мероприятий ранее сообщили в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново". Усадьба Тургенева закрыта 10 и 11 января.



Читайте также: Спасское-Лутовиново вновь будет закрыто в ближайшие дни из-за непогоды





Анастасия Мельникова





