20:37, 9 января 2026 года Спасское-Лутовиново вновь будет закрыто в ближайшие дни из-за непогоды Музей-заповедник закроют 10 и 11 января.



Фото: Спасское-Лутовиново

Спасское-Лутовиново в Мценском районе не откроется для посетителей в грядущие выходные. Усадьба Тургенева будет закрыта 10 и 11 января из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в администрации музея-заповедника.



- Ледяной дождь, обрушившийся на Орловскую область, стал причиной сильного обледенения дорожек и деревьев в усадебном парке, что создает угрозу для посетителей, - сообщили в Спасском.



Информацию о режиме работы можно отслеживать на сайте музея и в соцсетях учреждения. Напомним, 8 и 9 января усадьба Тургенева также не принимала из-за гостей из-за непогоды. Напомним, в регионе продолжает бушевать циклон "Фрэнсис".





Юлия Сабельникова





