Тепло в дома Советского района Орла вернется в ближайшее время. Ремонтные работы на объекте коммунальной инфраструктуры завершены, в настоящий момент запускается циркуляция отопительной системы, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Напомним, минувшей ночью в результате вражеской атаки повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. В ряде домов произошло падение уровня теплоносителя.