В Орле перезапускают системы водоснабжения и отопления после вражеской атаки
В ночь на 9 января повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле после вражеской атаки ночью 9 января. Аварийные бригады работают над устранением последствий.
По словам главы региона, специалисты перезапускают системы водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе в течение нескольких часов ожидается падение уровня теплоносителя.