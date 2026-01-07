Главная » Новости



11:00, 7 января 2026 года В Орле подросток сломал позвонок после поездки на ватрушке В Знаменке после спуска девочка получила сотрясение мозга.





Орловская станция скорой помощи обращает внимание на три свежих случая травмирования детей после катания с горки. Всего с начала года медики 20 раз выезжали на уличные травмы. Пострадали 16 взрослых и четверо детей. Большинству диагностировали ушибы и переломы.



Так, 6 января в Орле 15-летний подросток сломал поясничный позвонок, катаясь с горки на ватрушке. Мальчик въехал в столб. Двумя днями ранее в Знаменке сотрясение мозга получила семилетняя девочка. Ее сбил скатившаяся за ней следом ребенок. Еще в одном случае 11-летний мальчик прокатился на ледянке стоя, в итоге заработав легкий ушиб.



