15:00, 6 января 2026 года Орловские врачи призывают родителей обеспечить безопасность детей в каникулы С началом выходных дней в больницы традиционно поступают дети с травмами от фейерверков и гололеда, с ожогами, последствиями переедания.







Новогодние праздники – время повышенной ответственности для родителей и врачей. С началом каникул в больницы традиционно поступают дети с травмами от фейерверков и гололеда, с ожогами, последствиями переедания. Особая группа риска – мелкие детали игрушек и сувениров.



Как уберечь самое ценное? Какие простые правила способны предотвратить беду? На что в первую очередь обращают внимание медики? Советы специалистов расскажет Елена Литинская.





