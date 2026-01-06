Главная » Новости



12:00, 6 января 2026 года В первые дни нового года в Орловском перинатальном центре родились 26 детей На свет появились 14 девочек и 12 мальчиков.





26 детей родились в Орловском перинатальном центре с 1-го января по утро 5-го января 2026-го года. На свет появились 14 девочек и 12 мальчиков, сообщили в медучреждении.



Первый ребенок нового года родился в ОПЦ 1 января в 8:40. Это девочка весом 3370 граммов и ростом 52 сантиметра.



Под занавес 2025-го года, 31 декабря, родились шесть детей. А всего в ушедшем году в ОПЦ появились на свет 1346 мальчиков и 1235 девочек.



Артем Ежаков





