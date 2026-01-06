В первые дни нового года в Орловском перинатальном центре родились 26 детей

|
|вторник 6.01.2026 13:49:53
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:00, 6 января 2026 года
В первые дни нового года в Орловском перинатальном центре родились 26 детейНа свет появились 14 девочек и 12 мальчиков.
26 детей родились в Орловском перинатальном центре с 1-го января по утро 5-го января 2026-го года. На свет появились 14 девочек и 12 мальчиков, сообщили в медучреждении.
Первый ребенок нового года родился в ОПЦ 1 января в 8:40. Это девочка весом 3370 граммов и ростом 52 сантиметра.
Под занавес 2025-го года, 31 декабря, родились шесть детей. А всего в ушедшем году в ОПЦ появились на свет 1346 мальчиков и 1235 девочек.
Артем Ежаков
|
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.