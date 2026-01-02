В Орле 1 января на свет появились десять малышей

Первой новогодней крошкой стала девочка, родившаяся в 8:40 утра.
Фото: администрация Орла
В Орле в ночь на 1 января родились десять детей: семь мальчиков и три девочки. Первой новогодней малышкой стала девочка, появившаяся на свет в 8:40 утра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сегодня мам и новорожденных поздравили сотрудники мэрии. Они посетили перинатальный центр НКМЦ имени Круглой. Эта новогодняя традиция в Орле существует уже более 20 лет и всегда приносит особую радость.