11:00, 4 января 2026 года Орловцам напомнили о рисках катания на тюбингах Надувные санки могут развивать большую скорость на заснеженных склонах.



Фото: архив

Орловские врачи предупреждают: катание на тюбингах может быть опасным. Чтобы избежать травм, катайтесь только в специально оборудованных местах.



Тюбинги разгоняются на снежных склонах до высокой скорости, у них нет системы торможения. Это может привести к переломам. Не привязывайте санки к автомобилям или квадроциклам - это тоже опасно.



Кроме того, медики предупреждают о рисках, связанных с фейерверками. Даже бенгальские огни могут вызвать травмы, если использовать их неправильно. Напомним, накануне в Орловском округе женщина получила травмы после катания на ватрушке.





Анна Вайсергисер





