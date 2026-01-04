Главная » Новости



10:04, 4 января 2026 года Под Орлом женщина получила травмы после катания на ватрушке Пострадавшую передали медикам.



Фото: архив "Вести-Орел"

Вечером 3 января женщина травмировалась, с катившись с горки на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области.



Происшествие случилось в деревне Ступишино Орловского округа. Прибывшие на место спасатели помогли перенести пострадавшую до кареты скорой помощи.



Врачи напоминают: катание на ватрушках может быть очень опасным: тюбинги разгоняются на снежных склонах до высокой скорости, у них нет системы торможения. Это может привести к переломам.







Юлия Сабельникова






