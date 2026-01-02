Главная » Новости



18:40, 2 января 2026 года Орловцев предупредили о первой магнитной буре в 2026 году Она может произойти уже в ночь на 3 января.



Фото: Анастасия Мельникова

В ночь на 3 января на Земле может произойти магнитная буря средней силы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вспышка на Солнце сопровождалась выбросом вещества, частично направленным к Земле. По расчетам, это вызовет первую заметную магнитную бурю года в ночь со 2 на 3 января", - говорится в публикации лаборатории в Telegram. Ученые прогнозируют уровень бури G2 с вероятностью роста до G3 и выше - 30%.



Новогодняя ночь прошла спокойно с геомагнитной точки зрения, несмотря на неблагоприятные факторы, включая влияние солнечной корональной дыры на Землю. В прошлом году лаборатория зарегистрировала рекордное за последнее десятилетие количество магнитных бурь.



Сергей Мерцалов






