10:33, 25 декабря 2025 года Орловцы пережили рекордное количество магнитных бурь в 2025 году На Солнце зарегистрировано 69 вспышек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уходящий год оказался богат на магнитные бури и заставил поволноваться метеозависимых людей. В 2025-ом жители Орловской области вместе с другими россиянами 69 раз попадали под влияние солнечной активности. Для сравнения: в 2024 году было всего 44 бури.



Причиной таких явлений стала высокая частота появления корональных дыр на поверхности Солнца. Она начала активно проявляться уже в первые месяцы 2025.



- Так как признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается, можно ожидать, что как минимум первые месяцы наступающего 2026 года будут продолжать находиться под их существенным влиянием, и повышенное число магнитных бурь пока сохранится, - пояснили в Лаборатории солнечной астрономии.



Самым рекордным за последние десятилетия стал 2003 год. Тогда за 365 дней специалисты зафиксировали 272 геомагнитно-возмущенных дня, в том числе 154 дня с магнитными бурями. Меньше всего таких явлений было в 2009 - всего четыре.





Юлия Сабельникова





