12:31, 31 декабря 2025 года

После ограничения мобильного интернета в Орловской области стали сбивать меньше БПЛА

Об этом заявил Андрей Клычков.

Фото: Анастасия Мельникова

Отключение мобильного интернета в Орловской области дало положительные результаты в вопросе снижения атак беспилотников. По словам главы региона, БПЛА по-прежнему летят, но с августа их количество значительно снизилось. Об этом Андрей Клычков сообщил в традиционном предновогоднем интервью ГТРК "Орел".

Клычков отметил, что отключение интернета - это довольно некомфортно. Губернатор признался, что ему самому, как жителю Орловщины, порой непросто обойтись без доступа в сеть. Однако все делается ради безопасности людей, подчеркнул он.

- Мы увидели существенное сокращение количества беспилотников, которые летят на территорию нашей области. Да, они летят. Но их в разы стало меньше. Только ради этого стоит это решение принять. Службы, которые принимали это решение, руководствуются именно вопросами безопасности, - пояснил введение вынужденной меры губернатор.

Кстати, всего с момента начала спецоперации в орловском небе сбили более полутора тысяч дронов ВСУ. Об этом, а также о поддержке СВО, вопросах безопасности и многом другом губернатор поговорил с журналистом ГТРК "Орел" Анной Боевой. Полную версию интервью по итогам 2025 года смотрите на нашем сайте.


Юлия Сабельникова
