10:55, 31 декабря 2025 года

Более 4,5 тысяч раз с момента начала СВО враг атаковал Орловскую область

Сбито более полутора тысяч беспилотников.

Фото: архив "Вести-Орел"

С начала специальной военной операции ВСУ предприняли более 4,5 тысяч попыток атаковать Орловщину. Об этом рассказал в ходе традиционного итогового интервью для ГТРК "Орел" губернатор Андрей Клычков.

- Вопрос безопасности стал ключевым для нас . Если брать не только этот год, но и в целом, более 4,5 тысяч раз атаковали Орловскую область. Более полутора тысяч беспилотников сбито. И мы живем в такой реальности, когда ракетная опасность стала по сути обыденностью. Сегодня мы предпринимаем дополнительные шаги, о которых не говорим часто публично: по обеспечению защиты объектов инфраструктуры, зимний период особенно важен и ответствен, - прокомментировал Клычков.

Подводя итоги 2025 года, затронули самые важные проблемы и события, оставившие след в истории региона. Отключение мобильного интернета, активность мошенников, увеличение числа фейков, связанных с работой губернатора и правительства, поддержка СВО - это лишь малая часть вопросов, которые глава региона обсудил с журналистом Анной Боевой. Полную версию большого интервью смотрите на нашем сайте.


Юлия Сабельникова
