Главная » Новости



18:35, 30 декабря 2025 года В Орловской области снизился рост заболеваемости ОРВИ Зарегистрировано порядка 7, 2 тысяч случаев заболеваний.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области рост заболеваемости ОРВИ снизился на 12,8% по сравнению с прошлой семидневкой. С 22 по 28 декабря зарегистрировано 7,2 тысячи случаев заболеваний. Напомним, с 15 по 21 декабря в поликлиники обратились 8,3 тысячи человек.



По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, 53,7 % заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ низкая -0,95%.



В ведомстве призвали не отправлять детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия, организации дополнительного образования при признаках заболеваний.





Анастасия Мельникова





