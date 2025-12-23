Главная » Новости



18:00, 23 декабря 2025 года Поток пациентов с ОРВИ в Орловской области вырос на 8,5% На прошлой неделе к врачам обратились 8,3 тысячи человек.





В Орловской области продолжает наблюдаться рост заболеваемости ОРВИ. С 15 по 21 декабря в поликлиники обратились 8,3 тысячи человек, что на 8,48% больше позапрошлой семидневки.



В данный момент на территории региона "гуляют" возбудители COVID-19, сезонные коронавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы и вирус гриппа А.



53,6% среди заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Напомним, что 22 декабря в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что поручил школам, где нет причин для введения карантина, разрешить родителям не водить детей на занятия, если это необходимо для их безопасности. Решения отправить школьников на досрочные каникулы не принималось.





Артем Ежаков





