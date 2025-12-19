Главная » Новости



11:55, 19 декабря 2025 года Тепло начало возвращаться в дома жителей Советского района Орла Ремонтные работы завершены.







Тепло вернулось в дома жителей Советского района Орла после ночного удара ВСУ. Об этом в прямом эфире соцсетей сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность. Ремонтные бригады сразу приступили к работе. Из-за этого пришлось отключить отопление и горячую воду в Советском районе. Сейчас все ремонтные работы завершены. В ближайшее время подача тепла будет восстановлена, - рассказал глава региона. Губернатор поблагодарил аварийные службы, МЧС, Росгвардию и МВД за оперативную работу.



В Орле в ночь на 19 декабря в результате вражеской атаки был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте происшествия работали спасатели и правоохранители.





Сергей Мерцалов





