5:56, 19 декабря 2025 года Коммунальный объект поврежден в Орле после вражеской атаки Аварийные службы устраняют последствия, возможны ограничения теплоснабжения и энергоснабжения, а также горячей воды в Советском районе.



Фото: "Вести.ру"

В Орле в результате вражеской атаки в ночь на 19 декабря поврежден объект коммунальной инфраструктуры, сообщает в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители.



Аварийные службы устраняют последствия, в связи с этим возможны кратковременные ограничения теплоснабжения и энергоснабжения, а также горячей воды в Советском районе.





Артем Ежаков





