Коммунальный объект поврежден в Орле после вражеской атаки
Аварийные службы устраняют последствия, возможны ограничения теплоснабжения и энергоснабжения, а также горячей воды в Советском районе.
Фото: "Вести.ру"
В Орле в результате вражеской атаки в ночь на 19 декабря поврежден объект коммунальной инфраструктуры, сообщает в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители.
Аварийные службы устраняют последствия, в связи с этим возможны кратковременные ограничения теплоснабжения и энергоснабжения, а также горячей воды в Советском районе.