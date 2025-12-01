Главная » Новости



19:45, 18 декабря 2025 года Под Орлом временно перекроют дорогу между Альшанскими Выселками и Салтыками Рабочие будут монтировать балки пролета путепровода в рамках строительства обхода Орла.





ФКУ Упрдор "Москва – Харьков" предупреждает автомобилистов о грядущих неудобствах. 24 и 25 декабря в период с 08:00 до 17:00 будет перекрываться движение на участке автодороги М-2 "Крым" между деревней Альшанские Выселки и селом Салтыки в Орловском муниципальном округе.



Рабочие будут монтировать балки пролета путепровода в рамках строительства обхода Орла.



Движение будет закрываться несколько раз, в каждом случае это займет не более получаса с интервалами между перекрытиями в 40 минут.





Артем Ежаков





