Под Орлом временно перекроют дорогу между Альшанскими Выселками и Салтыками
Рабочие будут монтировать балки пролета путепровода в рамках строительства обхода Орла.
ФКУ Упрдор "Москва – Харьков" предупреждает автомобилистов о грядущих неудобствах. 24 и 25 декабря в период с 08:00 до 17:00 будет перекрываться движение на участке автодороги М-2 "Крым" между деревней Альшанские Выселки и селом Салтыки в Орловском муниципальном округе.
Движение будет закрываться несколько раз, в каждом случае это займет не более получаса с интервалами между перекрытиями в 40 минут.