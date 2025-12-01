Главная » Новости



19:00, 18 декабря 2025 года Полсотни орловских энергетиков получили награды к профессиональному празднику Специалистов чествовали в администрации региона.





22 декабря в России отметят День энергетика. В преддверии этого праздника в администрации Орловской области чествовали лучших представителей профессии. 48 человек получили Почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов. Помимо официальной части, энергетиков ждал концерт от творческих коллективов города.



Как сообщает региональный информационный портал, предприятием "Орелоблэнерго" в уходящем году построено и реконструировано почти 88 километров воздушных и кабельных линий, заменено более 134 километра сетей, построено и заменено 75 трансформаторных подстанций, сотрудники АО "РИР Энерго" – "Орловская генерация" заменили 6,5 километра тепловых сетей, произвели капитальный ремонт теплообменного оборудования, а "Россети Центр" обеспечили электроэнергией крупнейший селекционный центр в Орловской области, проложив более 10 километров линий электропередачи.





Артем Ежаков





