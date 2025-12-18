Главная » Новости



17:24, 18 декабря 2025 года Россия активно переходит на отечественные программные продукты Это обсудили на итоговом заседании Общественного совета при Минцифры РФ.





Состоялось итоговое заседание Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На нем участники обсудили развитие цифровой инфраструктуры, меры противодействия мошенничеству и фейкам, вопросы кибербезопасности, внедрение отечественных цифровых сервисов, перспективы регулирования искусственного интеллекта и многое другое.



Заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член комиссии по защите российских традиционных ценностей, зампред Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов отметил, что министерство ведет огромную работу по обеспечению технологического суверенитета. В частности, страна активно переходит на отечественные программные продукты, в том числе телевидение, которое, по словам самого Сабитова, оказалось крайне зависимым от зарубежного оборудования и программного обеспечения.

"То, что мы смогли в кратчайшие сроки активно перестроиться на нашу продукцию, программные и технологические решения, обеспечить бесперебойное и качественное вещание — наша победа", — отметил Рифат Сабитов. В ходе заседания Рифату Сабитову вручили Благодарственное письмо Общественной палаты РФ за вклад в развитие института общественного контроля.





Артем Ежаков





