17:19, 18 декабря 2025 года Журналист ГТРК "Орел" Анна Боева прошла аккредитацию на прямую линию с Владимиром Путиным Пресс-конференция пройдет 19 декабря.





Видео: Анна Боева

Завтра, 19 декабря, состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом под названием "Итоги года с Владимиром Путиным".



Вопросы главе государства готовят не только жители России, но и журналисты. 18 декабря корреспонденты и операторы прошли аккредитацию в Москве. Завтра в Гостином дворе соберутся сотни представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Журналист ГТРК "Орел" Анна Боева также получила аккредитацию.



Прежде чем получить пропуск на прямую линию, необходимо сдать ПЦР-тест.



Напомним, пресс-конференция "Итоги года с Владимиром Путиным" запланирована к выходу в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов для пресс-конференции начался 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания эфира. Число вопросов к президенту, присланных россиянам, превысило два миллиона.





Юлия Сабельникова





