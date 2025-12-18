четверг 18.12.2025 19:01:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

17:19, 18 декабря 2025 года

Журналист ГТРК "Орел" Анна Боева прошла аккредитацию на прямую линию с Владимиром Путиным

Пресс-конференция пройдет 19 декабря.


Видео: Анна Боева

Завтра, 19 декабря, состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом под названием "Итоги года с Владимиром Путиным".

Вопросы главе государства готовят не только жители России, но и журналисты. 18 декабря корреспонденты и операторы прошли аккредитацию в Москве. Завтра в Гостином дворе соберутся сотни представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Журналист ГТРК "Орел" Анна Боева также получила аккредитацию.

Прежде чем получить пропуск на прямую линию, необходимо сдать ПЦР-тест.

Напомним, пресс-конференция "Итоги года с Владимиром Путиным" запланирована к выходу в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов для пресс-конференции начался 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания эфира. Число вопросов к президенту, присланных россиянам, превысило два миллиона.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.