16:59, 18 декабря 2025 года Орловский областной суд не стал менять приговор экс-главе Болхова Владимиру Авилову Без изменения осталось и решение по его заместителю Ирине Казаковой.





Орловский областной суд рассмотрел дело в отношении экс-мэра Болхова Владимира Авилова и его заместителя Ирины Казаковой. Ранее в суде первой инстанции бывший градоначальник был осужден на два года исправительных работ, а его тогдашняя подчиненная – на полтора года аналогичного наказания.



Авилова и Казакову признали виновными в превышении должностных полномочий. Они подписали акты приемки работ на "Болховкином лугу", зная, что они выполнены некачественно и не в полном объеме. Бюджету города был нанесен ущерб на 11,6 миллиона рублей.



В апелляции прокуратура пыталась оспорить приговор ввиду его мягкости, а защита просила оправдать осужденных. В итоге суд лишь уточнил приговор в части формулировки назначенного дополнительного наказания, а все остальное осталось неизменным.





Артем Ежаков





