17:50, 18 декабря 2025 года Скончалась преподавательница Орловского музыкального колледжа Таисия Казарина Заслуженный деятель искусств и Заслуженный работник культуры РФ ушла из жизни в возрасте 84-х лет.





17 декабря на 85-м году ушла из жизни Таисия Казарина – Заслуженный деятель искусств и Заслуженный работник культуры РФ, преподавательница Орловского музыкального колледжа.

"Благодаря энергии и энтузиазму Таисии Григорьевны в нашем колледже было открыто отделение сольного и хорового народного пения. Благодаря ее таланту и профессионализму оно стало ежегодно выпускать прекрасных певиц и певцов", – говорят о коллеге в учебном учреждении.





Артем Ежаков





