12:30, 18 декабря 2025 года В Орле простились с Сергеем Ступиным Директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" скончался 16 декабря.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В орловском театре имени Тургенева прошла церемония прощания с директором музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергеем Афанасьевичем Ступиным. Известный политик, бывший мэр Орла и заместитель председателя правительства Орловской области скончался 16 декабря после продолжительной болезни. Ему было 60 лет.



С октября 2019 года Сергей Ступин возглавлял государственный музей-заповедник Тургенева "Спасское-Лутовиново".



- Сегодня мы прощаемся с человеком, с которым было легко и просто. Несмотря на сложные этапы жизни, он помогал нам смотреть на жизнь гораздо проще. Для меня новость о смерти Сергея Афанасьевича сродни новости про упавший Тургеневский дуб. Дуб, который всегда был и которого не стало, - сказал губернатор Андрей Клычков. Сергея Ступина похоронят на Историко-мемориальном кладбище Орла.







