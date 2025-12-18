Главная » Новости



15:30, 18 декабря 2025 года В Орле назвали имена лучших спортсменов и тренеров 2025 года Традиционный "Спортивный бал" состоялся в спорткомплексе "Победа".







Для орловских спортсменов прошел торжественный бал. Это финишная черта их большого пути, пройденного в течение года.



Наши ребята поднимались на пьедесталы почета на различных соревнованиях, как всероссийского, так и мирового уровня. Лучших из лучших назвали на Спортивном балу в Орле в спорткомплексе "Победа". Кто стал лучшим тренером и спортсменом года, узнала Елена Степовая.





Елена Степовая





