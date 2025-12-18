В Орле назвали имена лучших спортсменов и тренеров 2025 года
Традиционный "Спортивный бал" состоялся в спорткомплексе "Победа".
Для орловских спортсменов прошел торжественный бал. Это финишная черта их большого пути, пройденного в течение года.
Наши ребята поднимались на пьедесталы почета на различных соревнованиях, как всероссийского, так и мирового уровня. Лучших из лучших назвали на Спортивном балу в Орле в спорткомплексе "Победа". Кто стал лучшим тренером и спортсменом года, узнала Елена Степовая.